Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський на вихідних відвідає Сінгапур, де візьме участь у конференції з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла».

Про це повідомляє AFP.

За інформацією джерел видання, Володимир Зеленський звернеться до делегатів «Діалогу Шангрі-Ла» сьогодні, 1 червня.

Крім того, у виданні зазначають, що допомога Україні у сфері безпеки буде одним з ключових питань, які обговорюватимуться на конференції. Серед учасників там також будуть присутні міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 27 травня був із офіційним візитом в Іспанії.

Згодом, Україна та Іспанія підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Згідно з угодою, Іспанія до 2027-го зобов'язалася допомогти на 5 мільярдів через Європейський фонд миру.