Президент України Володимир Зеленський на вихідних відвідає Сінгапур, де візьме участь у конференції з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла».
Про це повідомляє AFP.
За інформацією джерел видання, Володимир Зеленський звернеться до делегатів «Діалогу Шангрі-Ла» сьогодні, 1 червня.
Крім того, у виданні зазначають, що допомога Україні у сфері безпеки буде одним з ключових питань, які обговорюватимуться на конференції. Серед учасників там також будуть присутні міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 27 травня був із офіційним візитом в Іспанії.
Згодом, Україна та Іспанія підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Згідно з угодою, Іспанія до 2027-го зобов'язалася допомогти на 5 мільярдів через Європейський фонд миру.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
Президент України Володимир Зеленський на вихідних відвідає Сінгапур, де візьме участь у конференції з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла».
Про це повідомляє AFP.
За інформацією джерел видання, Володимир Зеленський звернеться до делегатів «Діалогу Шангрі-Ла» сьогодні, 1 червня.
Крім того, у виданні зазначають, що допомога Україні у сфері безпеки буде одним з ключових питань, які обговорюватимуться на конференції. Серед учасників там також будуть присутні міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 27 травня був із офіційним візитом в Іспанії.
Згодом, Україна та Іспанія підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Згідно з угодою, Іспанія до 2027-го зобов'язалася допомогти на 5 мільярдів через Європейський фонд миру.