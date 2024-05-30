Жителя Прикарпаття засудили до довічного ув'язнення. Фото з відкритих джерел

Суд визнав винним жителя Косівського району Івано-Франківської області у зґвалтуванні та вбивстві 9-річної дитини. Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Доведено, що чоловік у червні 2023 року жорстоко познущався над малолітньою дівчинкою та позбавив її життя.

Того дня дитина вийшла з дому до сестри, а слідом за нею попрямував 34-річний родич, який гостював у її батька. Дорогою чоловік, користуючись тим, що вона його добре знає та довіряє, запропонував скоротити шлях.

Він заманив дитину у заліснену ділянку неподалік річки, а там змусив її роздягнутися, побив, зґвалтував та задушив.

Вже ввечері правоохоронці виявили тіло дитини, а через кілька годин встановили та затримали підозрюваного.

На вирок чоловік очікував під вартою.

Нагадаємо, 28-річному мешканцю Києва повідомили про підозру у розбещенні малолітнього хлопчика, а також у розповсюдженні та зберіганні дитячої порнографії.