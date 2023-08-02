У Миколаєві, 1 серпня, Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша показав виставу «Лишатися (не) можна…» про історії акторів, які тривалий час пробули в окупації.

Про це розповідає кореспондент «НикВести».

За словами генерального директора-художнього керівника Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Олександра Книги, ця вистава-документ – свідчення злочинів, які творили російські загарбники та які не вкладаються в голові у нормальної сучасної людини.

— У документальній виставі немає жодного слова вигаданого. Це реальні історії втечі від «російських братів» до вільної України. І те, що люди переживали під час цих втеч, — каже Олександр Книга.

Як розповідає режисер Євгеній Резніченко, вистава була випущена в дуже короткий час. Так, в основі сюжету — п'ять реальних історій працівників Херсонського театру.

— Все, що буде розповідатися – це історія про травму, болючу травму. Про пережитий або не до кінця пережитий стрес кожного з них, у кожного драма. І для того, щоб це зібрати, ти маєш це вислухати, ти маєш це пропустити крізь себе, тому що по-іншому це не може бути, — додає Євгеній Резніченко.

Приміто, що початок такого гастрольного туру відбувається у Миколаєві.

— Я дуже вдячний, що саме початок такого гастрольного туру відбувається у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі, тут є багато глядачів з Херсона. Також я висловлюю подяку і творчим меморандумам, які ми підписали, ще будуть спільні проєкти, спільні постановки з цим чудовим колективом, — підсумував директор Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артем Свистун.

Крім того, гастрольний тур Херсонського театру імені Куліша здійснюється за підтримки Українського культурного фонду.

Варто додати, що після Миколаєва протягом двох тижнів виставу покажуть у Кропивницькому, Черкасах, Києві, Житомирі, Івано-Франківську, Львові та у рідному Херсоні.

Нагадаємо, департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на ремонт будівлі «Приватний театр Монте». Це головна будівля Миколаївського академічного художнього драматичного театру.

Раніше повідомлялось, дитячий простір на базі дитячого містечка «Казка» щонеділі влаштовує безкоштовні театральні покази для дітей Миколаєва та малечі з сімей ВПО.