У Миколаєві відбулися урочистості до Дня Державного Прапора. Фото «НикВести»

У пʼятницю, 23 серпня, у Миколаєві провели урочистості до Дня Державного прапора України.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

У сквері «Юних Героїв» підняли найбільший синьо-жовтий стяг у Миколаївській області. Студенти Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв поклали квіти до памʼятних місць міста, на знак шани та вдячності українським воїнам, які захищають країну від російських окупантів.

Миколаївські студенти поклали квіти до памʼятних місць міста. Фото «НикВести»

Перед церемонією підняття прапору присутні долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання, щоб вшанували воїнів, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Церемонія підняття стяга до Дня Державного прапора у Миколаєві. Фото «НикВести»

Миколаївські студенти поклали квіти до памʼятних місць міста. Фото «НикВести»

На дні Державного прапора у Миколаєві виступив оркестр. Фото «НикВести»

На дні Державного прапора у Миколаєві виступив оркестр. Фото «НикВести»

Церемонія підняття стяга до Дня Державного прапора у Миколаєві. Фото «НикВести»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото «НикВести» У Миколаєві відбулися урочистості до Дня Державного прапора. Фото «НикВести»