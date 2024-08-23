У пʼятницю, 23 серпня, у Миколаєві провели урочистості до Дня Державного прапора України.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
У сквері «Юних Героїв» підняли найбільший синьо-жовтий стяг у Миколаївській області. Студенти Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв поклали квіти до памʼятних місць міста, на знак шани та вдячності українським воїнам, які захищають країну від російських окупантів.
Перед церемонією підняття прапору присутні долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання, щоб вшанували воїнів, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
У пʼятницю, 23 серпня, у Миколаєві провели урочистості до Дня Державного прапора України.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
У сквері «Юних Героїв» підняли найбільший синьо-жовтий стяг у Миколаївській області. Студенти Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв поклали квіти до памʼятних місць міста, на знак шани та вдячності українським воїнам, які захищають країну від російських окупантів.
Перед церемонією підняття прапору присутні долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання, щоб вшанували воїнів, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації.