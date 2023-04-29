Куратор російських бойовиків ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин шантажує військово-політичне керівництво РФ. Він заявив, що якщо йому не дадуть боєприпасів, його бойовики вийдуть із Бахмута.

Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандисту-«військорові» Семену Пегову.

Євген Пригожин зачитав листа, який адресував міністру оборони РФ Сергію Шойгу, з вимогою видати боєприпаси. Там він поставив умову: якщо до 28 квітня (інтерв'ю вийшло в п'ятницю 28 квітня, — прим.) не буде вирішено проблему з постачанням боєприпасів для «Вагнера», то ПВК залишить позиції в Бахмуті та оголить фронт.

— У разі відмови від цієї видачі вважаю за необхідне довести до верховного головнокомандувача інформацію про існуючу проблему для ухвалення рішення та про доцільність подальшого знаходження підрозділів ПВК «Вагнер» у населеному пункті Бахмут. В умовах дефіциту боєприпасів, що склався, інформую вас, що ситуацію снарядного голоду, виходячи з залишків боєприпасів, і невиправданих санітарних втрат, критичний термін прийняття рішень — уже сьогодні, - процитував Євген Пригожин.

Він зазначив, що набоїв залишилося на лічені дні.

— Якщо дефіцит боєприпасів не буде поповнений, то ми змушені будемо в організованому порядку, щоб не бігти, як боягузливі щури, потім або виходити або залишитися гинути. Швидше за все, частину підрозділів ми будемо змушені вивести з територій. А потім, як би не хотілося нашим бюрократам, посиплеться решта. Тому дзвін уже гримить. Ми б'ємо на сполох. Нам потрібні боєприпаси, і нам треба припинити обманювати населення Російської Федерації і розповідати, що у нас все гаразд, - сказав Євген Пригожин.

Нагадаємо, деякі з документів американської розвідки, оприлюднені напередодні в соцмережах, містять інформацію, що свідчить, що найманці «ПВК «Вагнер» намагалися придбати зброю в Туреччині.