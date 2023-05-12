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Миколаївські комунальники прибирають сухі та аварійні дерева на Центральному проспекті задля безпеки пішоходів та водіїв.
Про це повідомляє пресслужба міськради з посиланням на КП «Миколаївські парки».
Повідомляється, що падіння сухих гілок та дерев, що віджили своє, становить реальну загрозу як для пішоходів, так і водіїв. Так, за інформацією міськради, своєчасне видалення проблемних насаджень допоможе запобігти небезпечній ситуації.
— Допомагає фахівцям у роботі сучасна спецтехніка. За допомогою автовеж, одну з яких передали міжнародні партнери, комунальники можуть обрізати дерева, висота яких становить понад 20 метрів, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Миколаєві також продовжується робота з ліквідації білбордів, зокрема на вулиці Великій Морській прибрали ряд великих рекламних конструкцій, які нависали над проїжджою частиною.
Миколаївські комунальники прибирають сухі та аварійні дерева на Центральному проспекті задля безпеки пішоходів та водіїв.
Про це повідомляє пресслужба міськради з посиланням на КП «Миколаївські парки».
Повідомляється, що падіння сухих гілок та дерев, що віджили своє, становить реальну загрозу як для пішоходів, так і водіїв. Так, за інформацією міськради, своєчасне видалення проблемних насаджень допоможе запобігти небезпечній ситуації.
— Допомагає фахівцям у роботі сучасна спецтехніка. За допомогою автовеж, одну з яких передали міжнародні партнери, комунальники можуть обрізати дерева, висота яких становить понад 20 метрів, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Миколаєві також продовжується робота з ліквідації білбордів, зокрема на вулиці Великій Морській прибрали ряд великих рекламних конструкцій, які нависали над проїжджою частиною.