Миколаївські комунальники прибирають сухі та аварійні дерева на Центральному проспекті задля безпеки пішоходів та водіїв.

Про це повідомляє пресслужба міськради з посиланням на КП «Миколаївські парки».

Повідомляється, що падіння сухих гілок та дерев, що віджили своє, становить реальну загрозу як для пішоходів, так і водіїв. Так, за інформацією міськради, своєчасне видалення проблемних насаджень допоможе запобігти небезпечній ситуації.

— Допомагає фахівцям у роботі сучасна спецтехніка. За допомогою автовеж, одну з яких передали міжнародні партнери, комунальники можуть обрізати дерева, висота яких становить понад 20 метрів, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві також продовжується робота з ліквідації білбордів, зокрема на вулиці Великій Морській прибрали ряд великих рекламних конструкцій, які нависали над проїжджою частиною.