В середу, 14 червня, до Миколаєва отримав другий новий тролейбус в рамках відновлення співпраці з ЄБРР.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич в своєму телеграм-каналі.

Наразі транспорт очікує розвантаження на території КП «Миколаївелектротранс».

«Отримали другий тролейбус. Його бортовий номер 0032», - написав він.

Миколаїв днями отримав перший тролейбус. До кінця тижня, як зазначив міський голова, місто має отримати ще один.

Як повідомлялося, в липні минулого року в результаті обстрілів було пошкоджено 18 тролейбусів КП «Миколаївелектротранс».

Нагадаємо, для навчальних закладів Миколаївщини придбають 19 шкільних автобусів за 61 мільйон гривень.

На початку року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що для того, щоб перевести процес навчання у Миколаєві в офлайн-формат, необхідно забезпечити місто шкільними автобусами, оскільки частина закладів була зруйнована росіянами. Він відзначив, що наразі Миколаєву взагалі не вистачає громадського транспорту, оскільки його частина була передана військовим, частина — знищена чи пошкоджена обстрілами.