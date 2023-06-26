У Миколаєві суд визнав винним 52-річного мешканця міста, який передавав окупантам дані про місця дислокації Сил оборони в регіоні. Насамперед – локації бліндажів та інших фортифікаційних споруд ЗСУ поблизу обласного центру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисника було затримано наприкінці червня 2022 року під час контрдиверсійних заходів на прифронтових територіях регіону. На початку повномасштабного вторгнення рф був дистанційно залучений фсб до негласної співпраці.

Встановлено, що російська спецслужба вийшла на чоловіка через один із прокремлівських телеграм-каналів, де він неодноразово залишав свої антиукраїнські коментарі.

Всю подальшу комунікацію з він здійснював у месенджері через «зв’язкового». Ним виявся адміністратор цього ж телеграм-каналу. Отриману інформацію загарбники планували використати для підготовки ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських захисників.

На підставі зібраних доказів суд визнав ворожого інформатора винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Суд призначив йому 8 років тюрми, враховуючи його співпрацю зі слідством.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала 36-річного жителя, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС. Це вже другий викритий агент російських спецслужб, який «полював» за цим стратегічним об’єктом у 2023 році.