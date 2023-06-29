Джерела видання в американській розвідці намагаються з'ясувати, чи допомагав Суровікін планувати дії Пригожина минулими вихідними, які становили найсерйознішу загрозу для президента Володимира Путіна за його 23 роки перебування при владі.

За словами аналітиків, генерал Суровікін – воєначальник, який допоміг зміцнити оборону вздовж лінії фронту після торішнього контрнаступу України. У січні його змінили на посаді вищого командувача, але він зберіг вплив на ведення військових операцій і, як і раніше, популярний у військах.

Американські офіційні особи також заявили, що є ознаки того, що інші російські генерали, можливо, підтримали спробу Пригожина змінити керівництво міністерства оборони силою. Чинні та колишні офіційні особи США заявили, що Пригожин не підняв би повстання, якби не вірив, що інші люди, які перебувають при владі, прийдуть йому на допомогу.

«Путін тепер має вирішити, кажуть офіційні особи, чи вважає він, що генерал Суровікін допомагав пану Пригожину, і як він має реагувати. ФСБ заявила, що знімає з Пригожина та членів його загону кримінальні звинувачення у "збройному заколоті". Але якщо Путін виявить докази того, що генерал Суровікін безпосередньо допомагав Пригожину, він не матиме іншого вибору, окрім як усунути його від командування», - кажуть чиновники та аналітики.

Деякі колишні чиновники кажуть, що Путін може ухвалити рішення залишити генерала Суровікіна, якщо він вирішить, що мав певне уявлення про Пригожина, але не допомагав йому. На даний момент, кажуть аналітики, Путін, схоже, має намір звалити заколот виключно на Пригожина.

Високопоставлені американські офіційні особи припускають, що союз між генералом Суровікіним і Пригожіним може пояснити, чому Пригожин все ще живий, незважаючи на те, що він захопив великий російський військовий вузол і наказав про збройний марш на Москву.

Американські офіційні особи та інші особи за умов анонімності обговорювали секретні розвіддані. Вони наголосили, що багато з того, що відомо Сполученим Штатам та їхнім союзникам, є попереднім. Офіційні особи США уникають публічного обговорення заколоту через побоювання підкріпити наратив Путіна про те, що заворушення були організовані Заходом.

Проте американські офіційні особи зацікавлені у поширенні інформації, що підриває авторитет генерала Суровікіна, якого вони вважають більш компетентним та безжальним, ніж інші члени командування. Його усунення, безсумнівно, піде на користь Україні, чиї війська, що підтримуються Заходом, проводять новий контрнаступ, метою якого є спроба відвоювати територію, захоплену Москвою.

Нагадаємо, вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.

Російській опозиціонер Михайло Ходорковський закликав росіян підтримати заколот ватажка ПВК «Вагнер» і допомагати усім, чим можуть.

Після чого, російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та закликав громадян об'єднатися, і визнав контроль ПВК над Ростовом-на-Дону, де заблоковані як цивільні, так і військові керівні органи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що наразі відбуваються у Росії. Він вважає, що чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає.