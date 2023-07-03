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На Бердянському напрямку протитанкісти миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського збили ворожий вертоліт Ка-52.

Про це повідомляється у телеграм-каналі бригади.

Гелікоптер підбили з протитанкового ракетного комплексу «Джавелін». У бригаді додали, що це вже 309-й ліквідований гелікоптер окупантів.

Вартість одного «Алігатора» становить близько 16,2 мільйона доларів.

Нагадаємо, наприкінці червня окупанти з російської роти «Шторм» розповсюдили відео зі скаргами на умови проживання та ставлення командування. Після цього бійці миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського вдарили по будівлі та знищили її разом з особовим складом ворога.