Сьогодні, 3 липня, у Херсоні затримали 12 членів одного з миколаївських добровольчих формувань територіальної громади, які грабували людей.

Про це у Facebook повідомило Головне управління поліції Херсонської області.

Зловмисники потрапили у поле зору правоохоронців в травні. Тоді до лікарні у Херсоні потрапив 32-річний чоловік. У нього були осколкові поранення від вибухів. Медики з’ясували, що поранення спричинені гранатами РГД.

Поранений розповів поліції, що невідомі люди у військовій формі утримували його в будинку в Станіславі. Бранця залякували, катували і хотіли вбити тими самими гранатами.

В подальшому поліція з’ясувала особи членів ДФТГ і те, що вони скоювали розбійні напади на помешкання жителів Херсонщини.

Чоловіки проникали до будинків, погрожували їх господарям зброєю та крали речі. В них знайшли 10 одиниць зброї, 8 гранат, 2 артилерійські снаряди, 7 одиниць холодної зброї і понад 3500 набоїв.

Також було знайдено засоби зв’язку, техніку, документи, 2 транспортних засоби і майно жертв нападів. Членам ДФТГ повідомили про підозру за 5 статтями Кримінального кодексу України.

Шістьох з них помістили під варту, а інших – під цілодобовий домашній арешт. Триває досудове розслідування.