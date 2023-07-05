Президент України Володимир Зеленський впевнений, що влада в регіонах має всі ресурси, аби привести до ладу укриття.

Водночас в деяких містах країни досі багато сховищ не готові, сказав він у вечірньому відеозверненні 5 липня.

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні він провів окрему нараду щодо ситуації з укриттями в різних областях та містах України. Доповідали міністр стратегпрому Олександр Камишін та профільний заступник керівника Офісу щодо регіональної політики Олексій Кулеба.

— На жаль, у різних містах України й досі є значна неготовність укриттів… Після всього. Держава не терпітиме такої бездіяльності. І це — відповідальність місцевих керівників. Ресурс у місцевої влади в країні на укриття є, — наголосив президент.

Нагадаємо, що Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по свій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Радник міського голови Миколаєва Михайло Талпа вважає таке рішення несправедливим. Михайло Талпа зазначив, що Олександр Герасименя є професіоналом, який сумлінно виконував свої обов’язки. Зокрема, саме він одним з перших прибував на всі місця прильотів у Миколаєві, організовував допомогу разом з рятувальниками, цілодобово сповіщав штаб про ситуацію.

Також повідомлялося, що, згідно з опитуванням, майже половина жителів Миколаєва, 47%, оцінює стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.