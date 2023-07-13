Сьогодні, 13 липня, тролейбус з бортовим номером 0031 виходить на маршрути Миколаєва. Транспорт працюватиме на маршруті №9.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив мер Олександр Сєнкевич.

— Комфортного громадського транспорту в Миколаєві буде більше, - написав міський голова.

Нещодавно Миколаїв отримав три нових тролейбуси в рамках проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку. Вони вже пройшли технічний огляд, їх застрахували та забрендували

Як повідомлялося, в липні минулого року в результаті обстрілів було пошкоджено 18 тролейбусів КП «Миколаївелектротранс».

Нагадаємо, для навчальних закладів Миколаївщини придбають 19 шкільних автобусів за 61 мільйон гривень.

На початку року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що для того, щоб перевести процес навчання у Миколаєві в офлайн-формат, необхідно забезпечити місто шкільними автобусами, оскільки частина закладів була зруйнована росіянами. Він відзначив, що наразі Миколаєву взагалі не вистачає громадського транспорту, оскільки його частина була передана військовим, частина — знищена чи пошкоджена обстрілами.