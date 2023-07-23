Через російську ракетну атаку по Одесі пошкоджено 25 памʼяток архітектури. Вони розташовані в історичному центрі міста, який перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Серед пошкоджених є будівлі XIX—XX століть:

Станом на 14:00 23 липня фахівці продовжують документувати злочини російських окупантів.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російсько-окупаційні війська завдали удару по Одесі. Внаслідок цього є загиблий і постраждалі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну споруду.

Одеська єпархія УПЦ так званого Московського патріархату після ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору засудила дії РФ та звинуватила в тероризмі.