Одеська єпархія УПЦ так званого Московського патріархату після ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору засудила дії РФ та звинуватила в тероризмі.

Відповідна заява опублікована в телеграм-каналі Одеської єпархії.

Під час атаки російська ракета влучила прямо у центральний вівтар собору, внаслідок чого частково зруйнована будівля, перекриття трьох нижніх поверхів, пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору.

Одразу після удару розпочалася пожежа, яку рятувальники швидко локалізували та загасили. Наразі тривають рятувальні роботи, що провадяться співробітниками ДСНС, працюють комунальні служби.

Серед постраждалих охоронець собору, якому було надано медичну допомогу.

«Одеська єпархія УПЦ вкотре засуджує агресію рф проти України, цей терористичний акт проти головної святині та духовного серця міста Одеси - Спасо-Преображенського кафедрального собору, довкола якого проживають мирні люди, і сам собор ніяким чином не повʼязаний з військовими обʼєктами», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російсько-окупаційні війська завдали удару по Одесі. Внаслідок цього є загиблий і постраждалі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну споруду.