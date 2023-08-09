Голова фракції «Наш край» в Миколаївській обласній раді Юрій Кормишкін підтримує повернення роботи сесій облради у режимі офлайн.

Про це депутат розповів в коментарі кореспонденту «НикВести».

Він зауважує, що це питання неодноразово обговорював з першим заступником голови Миколаївської облради Антоном Табунщиком.

— При виході в офлайн формат, депутати зможуть ефективно розв'язувати усі проблеми, які є в області, — зазначає Юрій Кормишкін.

Юрій Кормишкін вважає, що депутати облради, які наразі знаходяться за кордоном, повинні або скласти мандат, або повернутися до Миколаєва та продовжити свою депутатську роботу.

— Я вже говорив свою позицію і вона в мене незмінна. Стосовно чиновників, які з різних причин виїхали за кордон: через дітей або батьків. Різні моменти є. Проте нас обирали люди, щоб ми представляли їх у місті. Миколаївські депутати повинні або повернутись до міста або скласти мандат, — підсумовує він.

Нагадаємо, голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській обласній раді Андрій Волков не вважає, що очний формат роботи суттєво не вплине на якість роботи комісій облради, однак, підтримує ідею проведення засідань в офлайн режимі.

Раніше повідомлялось, що голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській обласній раді Андрій Волков не вважає, що очний формат роботи суттєво не вплине на якість роботи комісій облради, однак, підтримує ідею проведення засідань в офлайн режимі.

До того ж перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик заявив, що ініціює проведення офлайн-засідань депутатського корпусу, оскільки більшість з депутатів вже давно повернулись та працюють на місцях.

Як відомо, у вівторок, 8 липня, для апарату Одеської облради скасували можливість працювати віддалено у зв'язку з припиненням в Україні карантину, пов'язаного з коронавірусом.