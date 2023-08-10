Новобузька міська територіальна громада на своїй сторінці у фейсбуці заявила про те, що місто залишилось без централізованого водопостачання через те, що комунальники, які мають ремонтувати мережі, були мобілізовані до ЗСУ.

Про це пишуть «НикВести». Публікація з‘явилась сьогодні зранку, 10 серпня, проте наразі вона уже видалена з соціальної мережі.

У міськраді зазначили, що комунальне підприємство «Водопровідні мережі» належить до об'єктів критичної інфраструктури та забезпечує водою територію двох громад, але попри це, Новобузький військкомат вручив повістки працівникам, які займаються відновлювальними роботами з водозабезпечення та працюють на насосних станціях.

«Враховуючи специфіку роботи цих працівників, їхні професійні уміння, на сьогодні відсутня можливість замінити цих спеціалістів», — йдеться у повідомленні.

В публікації зазначалось, що Новобузька міська рада намагається вжити заходи щодо стабілізації ситуації з відновлення водопостачання найближчим часом.

Натомість мешканці громади обурені тим, що у міськраді не продумали завчасно такий перебіг подій.

«Війна почалась не вчора про це можна було подумати завчасно, а тепер люди сидять без води», — написала у соцмережі жителька громади Тетяна.

Нагадаємо, що у Новобузькій громаді люди об’єдналися в ініціативну групу «На часі» та готують позов до суду про визнання бездіяльності мера Максима Лагодієнка.