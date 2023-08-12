Уряд Італії допоможе відновити Спасо-Преображенський собор в Одесі, у який росіяни поцілили ракетою 23 липня.

Про це йдеться на сайті італійського уряду.

До реставрації зруйнованої памʼятки Італія залучить дві найавторитетніші культурні інституції країни: Міланський трієнале і музей MAXXI у Римі, «щоб відзначити довгу та дуже багату історію обміну між Одесою та італійською культурою».

Італійські реставраційні школи, професійні інститути, студії та лабораторії поділяться власним досвідом для проєкту відновлення та вдосконалення стін і фресок, які постраждали від російського обстрілу.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російсько-окупаційні війська завдали удару по Одесі. Внаслідок цього є загиблий і постраждалі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну споруду.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що вночі 23 липня російська протикорабельна ракета Х-22 влучила у вівтар Свято-Преображенського собору Одеси.

Наразі відомо, що російська атака на Одесу пошкодила щонайменше 25 пам’яток архітектури.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови одеського Спасо-Преображенського катедрального собору