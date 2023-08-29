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В понеділок вдень, 28 серпня, російсько-окупаційні війська обстріляли територію Очакова, вдаривши по місту реактивною системою залпового вогню «Град».

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Удар був нанесений близько 14:57. Внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

Окрім того, 28 серпня, о 12:02, 12:35, 12:52, 14:41, 16:27 фіксувалися ворожі мінометні та артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова з Кінбурнської коси не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян.