З бюджету Миколаєва хочуть спрямувати 6,4 мільйона гривень на оплату технічних обстежень приватних будинків, які були пошкоджені або зруйновані російськими обстрілами, щоб надалі люди могли отримати компенсації за програмою «єВідновлення».

Про це 28 серпня йшла мова на бюджетній комісії міськради, пишуть «НикВести».

Перший заступник начальника Департаменту житлово-комунального господарства міськради Ігор Набатов розповів, що організацією технічних обстежень об’єктів житлового фонду, які постраждали від збройної агресії РФ, займатимуться спеціалісти департаменту та адміністрацій районів. Останні відповідатимуть за приватний сектор.

Технічне обстеження необхідне в окремих випадках при оформленні заявки на компенсацію пошкодженого чи зруйнованого майна. Його вартість складає 10-15 тисяч гривень.

— Є державна процедура, яким чином через «Дію» податися на компенсацію щодо пошкодженого або знищеного майна. Щоб подати заявку, людині потрібно виконати технічне обстеження, але це обстеження коштує від 10 до 15, а іноді і більше тисяч гривень. Для деяких людей це непідйомна сума. Виходить, якщо ти не маєш цих грошей, то і подати на компенсацію не можеш. Громада міста таким чином цим людям допомагає. Ми плануємо з бюджету міста сплатити ці кошти, — сказав голова комісії Федір Панченко.

Ігор Набатов пояснив, що технічне обстеження не завжди потрібно для подання заявки. В деяких випадках достатньо комісійного обстеження, яке проводять спеціалісти департаменту. Однак, якщо руйнування серйозні та значні, зазвичай, необхідне технічне обстеження.

Для таких обстежень наразі необхідно:

Адміністрації Центрального району — 1 мільйон 95 тисяч гривень (73 будинки);

Адміністрації Інгульського району — 180 тисяч гривень (12 будинків);

Адміністрації Заводського району — 560 тисяч (26 будинків);

Адміністрації Корабельного району —2 мільйона 140 тисяч гривень (234 будинки);

ДЖКГ — 2 мільйона 500 тисяч гривень.

Загальна сума складає 6 мільйонів 475 тисяч гривень.

Дану суму планують виділити на наступній сесії, а також внести відповідні зміни до міської програми житлово-комунального господарства, додавши до неї ці заходи.

Раніше мер Олександр Сєнкевич повідомив, що представники влади Миколаєва намагаються добитися збільшення максимального розміру компенсації за зруйноване війною житло для містян за програмою «єВідновлення».

Нагадаємо, до Департаменту житлово-комунального господарства у Миколаєві надійшло понад тисячу звернень від мешканців міста щодо відшкодування збитків завданих обстрілами окупантів. Державна програма «Євідновлення» передбачає компенсацію до 200 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що Миколаївщина – у пʼятірці областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновленя» подали найбільше. Однак область мала найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».