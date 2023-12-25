Російські пропагандисти розповідають про знищення західних винищувачів F-16 в Україні, хоча офіційно ці літаки ще не передавали Силам оборони.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемаратону «Єдині Новини», пише hromadske.

Повідомлення про нібито знищення F-16 в Україні почали з'являтися після успіхів українських захисників у повітрі: 22 грудня знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку, а 24 грудня — ще один Су-34 на Маріупольському напрямку.

Повітряні сили ЗСУ не розкривають, з чого вдалося поцілити в одні з найновіших літаків Росії.

«Ми ніколи не оприлюднюємо з чого, де, у якому місці знищуємо повітряні цілі. Те, що ворог здогадується, пише про «блукаючий» Patriot, чи якийсь інший комплекс — ну, нехай здогадується. Нехай розуміють, що і Patriot, і можливо інший далекобійний комплекс може розташовуватися сьогодні на одному напрямку, завтра — на іншому», — сказав Юрій Ігнат.

За його словами, після знищення трьох російських літаків за раз росіяни почали «менш нахабно» виконувати свої завдання на Херсонщині, розуміючи, що там може бути пастка. Натомість туди «нагнали» безпілотники та шукають, що могло знищити літаки.

«Їхні повідомлення тішать. За день по п'ять українських літаків «знищуються» в їхніх зведеннях генерального штабу. Про F-16 вже взагалі меми ходять, що вони вже і їх знайшли в Україні. Я щодня отримую такі запитання від колег: ну, то все ж таки, оффрекорд, скажіть, є вони? Люди хочуть вірити, що вони в Україні. Ну ворог повірив, і ворог їх «знищує», — сказав Юрій Ігнат.

Він розповів, що хоча партнери України вже оголосили, що готові передати F-16, крім пілотів потрібна інфраструктура, інженери.

В ефірі «Радіо Свобода» Юрій Ігнат зазначив, що треба дочекатися, поки для передання F-16 все буде готове на 100% — і інфраструктура, і льотчики, і інженерно-авіаційний склад, який буде займатися налаштуванням озброєння.

Нагадаємо, що у ніч на неділю 24 грудня російська армія атакувала Україну 15-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ. Силам ППО вдалося збити 14 з 15 ворожих «шахедів».