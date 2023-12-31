Перед підривом гранати у будівлі Керецьківської сільради на Закарпатті, підозрюваний депутат залишив передсмертну записку в якій висловив намір позбавити громаду корумпованого голови та депутатів.

Про це розповів голова Національної поліції Іван Вигівський в інтервʼю Українським Новинам.

За словами Вигівського, у записці, яку знайшли у депутата вдома, «було щось типу вірша».

— Він згадав у ньому ім'я голови Керецьківської громади, обіграв його прізвище, і зізнавався у намірі позбавити громаду від нього та депутатів, – заявив голова Нацполіції.

Він додав, що наразі підривник перебуває у лікарні.

— Він живий. Був важкий, але зараз начебто все стабільно. Одна людина, на жаль, загинула. 26 було доставлено до лікарні, але згодом одна людина померла. Але це і так велике диво, що тільки так обійшлося, бо три гранати були, – зауважив Іван Вигівський.

Нагадаємо, 15 грудня на Закарпатті у будівлі Керецьківської сільської ради пролунали три вибухи — депутат кинув гранати у залі під час засідання сесії. Цей момент потрапив на відео. Спочатку повідомлялося про 26 поранених і одного загиблого (депутат), проте потім поліція спростувала дані про загибель людини.

Поліція кваліфікувала підрив як незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. СБУ окремо розслідує теракт. Пораненому депутату повідомили про підозру в організації тер