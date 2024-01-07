Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич не підтримує ідею проведення президентських, парламентських та місцевих виборів в країні під час війни.

Таку позицію міський голова озвучив під час своєї пресконференції за підсумками 2023 року, передають «НикВести».

— Я думаю, що зараз не до виборів. Наші планові вибори повинні відбутися у жовтні-листопаді 2025 року. Позапланових поки що не передбачається. А до цього часу у сьогоднішніх умовах, як мінімум, треба дожити. Пережити бомбардування у Миколаєві й таке інше. Це питання зараз, мені здається, лише збудить суспільство. Я не обіцяв ані балотуватися, ані не балотуватися. Тому у мене є можливість для кроків. Але для мене сьогодні це питання взагалі не стоїть. Сьогодні стоїть питання, як нам пережити цю війну, — сказав Олександр Сєнкевич.

На його думку, проведення виборів не вплине на політичну ситуацію у країні та хід війни.

— Я, знову ж, кажу, що про вибори далеко думати. Сьогодні у нас війна. Коли я останній раз був у Бухаресті, я був учасником панелі, один з панелістів сказав, що Україні сьогодні необхідно провести вибори для того, щоб легітимізувати владу чи стати більш прозорою та доступною для іноземних партнерів. Я не бачу, як сьогодні вибори в Україні можуть вплинути на політичний ландшафт і допомогти перемогти на фронті. Тобто я думаю, що це неможливо зробити фізично. А по-друге — це не дасть можливість проголосувати тим українцям, які сьогодні знаходяться або на фронті, або за кордоном. Тому будь-які вибори під час війни, на мою думку, це погана історія, — пояснив свою позицію міський голова.

Нагадаємо, що у травні 2023 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, коментуючи майбутні вибори, заявив, що дуже чекає на їх проведення, адже це має статись одразу після перемоги України у війні проти російських окупантів.

Крім того, в парламенті заявляли про те, що після закінчення війни буде потрібно «невеликий перехідний період» щодо виборів: 4-5 місяців. Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, Конституція України не забороняє проведення виборів під час воєнного стану.

У серпні 2023 року сенатор сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем звернувся до президента України. Він сказав, що наступного року в Україні мають відбутися вибори. Володимир Зеленський також заявив, що балотуватиметься у президенти, якщо вибори відбудуться під час війни.

Відомо, що 63,8% опитаних українців негативно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в країні до завершення війни, та тільки 15,1% громадян — позитивно, 21% — не визначилися.

Крім того, народний депутат України, що представляє у парламенті інтереси жителів Миколаївщини, Олександр Пасічний заявив, що не вірить в проведення президентських або парламентських виборів в країні в умовах воєнного стану.

Також повідомлялося, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що хоче, щоб головнокомандувач української армії Валерій Залужний на майбутніх виборах балотувався на посаду президента України. На питання, чи займе він у разі президентства Валерія Залужного посаду головнокомандувача ЗСУ, Дмитро Марченко відповів, що краще піде до нього у команду. Пізніше Дмитро Марченко пояснив свою заяву. За його словами, мова йшла про можливі ідеї майбутнього мирного життя країни.

До цього Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що збирається балотуватися на ще один термін.