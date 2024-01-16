Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський лідер Володимир Путін є основною причиною тривання конфліктів у сучасному світі.

Про це він заявив сьогодні, 16 січня, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Зеленський зазначив, що повномасштабна війна в Європі триває вже майже два роки, а з урахуванням часу від початку незаконної анексії Криму — 10 років.

«Я високо ціную вашу готовність почути відповіді на справді важливі запитання: коли закінчиться війна? Чи можлива третя світова війна? Чи вже час вести переговори з Путіним? Повномасштабна війна в Європі триває вже майже 2 роки. Враховуючи час від початку російської нелегальної анексії нашого Криму триває майже 10 років», – заявив Зеленський.

Він також заявив, що Путін є втіленням війни, нормалізуючи масові депортації, знищення міст та сіл у XXI столітті.

«Сирійська війна, яка досі кровоточить через рішення Путіна довести щось світу. І це триває вже майже 13 років. Насправді один чоловік вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем та кризами, які впливають на весь світ», – сказав президент України.

Президент висловив впевненість, що російський диктатор не зміниться, тому світ має змінитися для того, щоб зупинити його, оскільки «дедалі очевиднішими стають можливі напрямки нової російської агресії» за межами України, додав Зеленський.

Нагадаємо, що у понеділок, 15 січня, Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом. Він провів зустрічі з головами обох палат парламенту Швейцарії, керівниками партій і фракцій та президенткою країни Віолою Амхерд.

За результатами зустрічі стало відомо, що у жовтні 2024 року Швейцарія проведе в Женеві конференцію з гуманітарного розмінування України.