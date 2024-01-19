Обговорення угоди. Фото: Міністерства інфраструктури Польщі

Польща планує внести зміни до угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури Польщі, польські перевізники досягли згоди зі своїм урядом щодо деяких вимог та призупинили протест на прикордонних переходах з Україною. 16 січня між міністром інфраструктури Даріушем Клімчаком та представниками польських перевізників була підписана угода. У п’ятницю,19 січня, під час зустрічі заступника міністра Павла Ганчажа з послом України в Польщі Василем Зваричем обговорили реалізацію цієї угоди.

«Павел Ганчаж також повідомив співрозмовнику, що Польща незабаром подасть свої пропозиції щодо змін до угоди про лібералізацію перевезень між ЄС та Україною, і запросив українську сторону до співпраці. Заступник міністра підкреслив, що дії Польщі в цьому напрямку спрямовані на формування сприятливих умов для обох сторін», — йдеться в повідомленні.

Про що мова?

23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Крім того, польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокували проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

24 листопада Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею. Вивозити будуть усіх, хто висловить таке бажання.

У грудні через блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею українській економіці нанесено збитків 1 мільярд євро.

У січні 2024 року польські перевізники досягли згоди з урядом Польщі щодо деяких вимог та призупинили свій протест.

Польські водії вимагають, щоб ЄС відновив систему, за якою українські компанії потребують дозволи для роботи на території блоку, а також європейські далекобійники, які в'їжджають в Україну, повинні мати дозвіл.