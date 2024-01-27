Загрози зриву передачі обіцяних Данією винищувачів F-16 немає. Керівництво України впевнене, що в 2024 році вони зʼявляться в українському небі.

Про це під час брифінгу у Миколаєві заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пишуть «НикВести».

Для отримання літаків Україна повинна мати не лише підготовлених пілотів, а й відповідну інфраструктуру та інженерів, пояснює міністр.

— Час від часу в інформаційний простір потрапляють вкиди, що все загальмувалось, зірвалось, не працює. Головне, щоб усі розуміли, що з боку партнерів, які беруть участь у коаліції F-16, робота йде за планом. Вони виконують взяті на себе зобов’язання, і ми рухаємося до поставлених цілей. Російські окупанти відчують присутність в українському небі F-16 та зброї, які вони здатні нести, — сказав Дмитро Кулеба.

Як відомо, у грудні 2023 року у Великій Британії базову підготовку до польотів на F-16 пройшла перша група українських пілотів. Ці шість пілотів зараз навчаються керувати винищувачами у Данії.

Нагадаємо також, що у Миколаєві 26 січня відкрили канцелярію Посольства Королівства Данії в Україні. З цього приводу до міста разом з Дмитром Кулебою прибув міністр закордонних справ країни Ларс Лекке Расмуссен.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Також в листопаді запрацювали Офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та Офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва.