Таїп Ердоган і Володимир Путін. Фото: Anadolu Ajansı

Візит російського президента Володимира Путіна до Туреччини перенесли на пізніший термін.

Про це повідомило турецьке видання Hürriyet.

Зазначається, що причиною перенесення став календар виборів у Росії. Очікувалося, що візит Володимира Путіна до Туреччини відбудеться 12 лютого.

Раніше у Туреччині заявили, що президент Туреччини Таїп Ердоган обговорить новий механізм дозволу експорту українського зерна через Чорне море з Володимиром Путіним під час його майбутнього візиту до Туреччини.

В свою чергу, в ЄС нагадали Анкарі про Римський статут та про зобов’язання країни, яка ратифікувала цей документ, виконати ордер на арешт Володимира Путіна.