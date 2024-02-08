Візит російського президента Володимира Путіна до Туреччини перенесли на пізніший термін.
Про це повідомило турецьке видання Hürriyet.
Зазначається, що причиною перенесення став календар виборів у Росії. Очікувалося, що візит Володимира Путіна до Туреччини відбудеться 12 лютого.
Раніше у Туреччині заявили, що президент Туреччини Таїп Ердоган обговорить новий механізм дозволу експорту українського зерна через Чорне море з Володимиром Путіним під час його майбутнього візиту до Туреччини.
В свою чергу, в ЄС нагадали Анкарі про Римський статут та про зобов’язання країни, яка ратифікувала цей документ, виконати ордер на арешт Володимира Путіна.
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Візит російського президента Володимира Путіна до Туреччини перенесли на пізніший термін.
Про це повідомило турецьке видання Hürriyet.
Зазначається, що причиною перенесення став календар виборів у Росії. Очікувалося, що візит Володимира Путіна до Туреччини відбудеться 12 лютого.
Раніше у Туреччині заявили, що президент Туреччини Таїп Ердоган обговорить новий механізм дозволу експорту українського зерна через Чорне море з Володимиром Путіним під час його майбутнього візиту до Туреччини.
В свою чергу, в ЄС нагадали Анкарі про Римський статут та про зобов’язання країни, яка ратифікувала цей документ, виконати ордер на арешт Володимира Путіна.