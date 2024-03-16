56 країн виступили із засудженням спроб Росії провести «вибори» на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомило постійне представництво України при ООН.

Заяву підписали представники 56 держав. До списку увійшли, зокрема, Аргентина, Австралія, Канада, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Японія, Нідерланди, Польща, Португалія, Республіка Корея, Румунія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія та США.

«Проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без її згоди є явним ігноруванням принципів суверенітету та територіальної цілісності. Такі вибори не мають юридичної сили відповідно до міжнародного права», — зазначено у заяві.

Підписанти також закликали інші країни та міжнародні організації не визнавати будь-яку зміну статусу Криму та Севастополя, а також Донецької, Херсонської, Луганської чи Запорізької областей України та «утримуватися від будь-яких дій чи угод, які можуть бути витлумачені як визнання будь-якого такого зміненого статусу».

Нагадаємо, що ввечері в п'ятницю Рада Безпеки Організації об'єднаних націй збирається на обговорення нелегітимної спроби проведення Росією президентських виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше повідомлялося, що РФ готується до фальсифікації «виборів» на окупованих територіях, в Кремлі планують залучити студентів та «волонтерів» для підтримки Володимира Путіна.