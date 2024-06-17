Депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін, фото: «НикВести»

Голова фракції «Наш край» в Миколаївській обласній раді Юрій Кормишкін заявив, що йде з політики. Депутат написав заяву про складання мандату.

Заяву він оприлюднив в дописі на своїй сторінці в Facebook.

Юрій Кормишкін написав, що припинення політичної карʼєри повʼязане з «певними життєвими обставинами», зокрема, які стосуються його здоровʼя.

— Говорю про це публічно, так як усе життя намагався відкрито говорити і пояснювати ті чи інші рішення, які стосуються не тільки особисто мене, як людини, але й інших людей за яких свого часу узяв відповідальність. 4 скликання я був депутатом. У 2018 році – обраний головою Миколаївської обласної організації партії «Наш край». Ми створили міцну команду однодумців в місті та області, за нас голосували та підтримують. Але, як і кожен українець, я зіткнувся з певними життєвими випробуваннями у тому числі по стану здоров’я, які, щоб пройти та подолати, мені необхідно більше часу, життєвого ресурсу та сил. Собі допомогти я можу тільки сам. Тому вимушений скласти повноваження депутата Миколаївської обласної ради, сподіваюсь колеги мене зрозуміють, — повідомив Юрій Кормишкін.

Заява про складання повноважень на імʼя голови обласної ради Антона Табунщика

Він додав, що не має наміру покидати Миколаївську область.

— Я залишаюся в Україні, продовжую працювати на рідній Миколаївщині. Спробую скільки вистачить сили та здоров’я примножувати аграрні здобутки рідної області. Але політичну діяльність на усіх рівнях зупиняю. Прошу поставитись з розумінням, — пояснив політик.

Нагадаємо, що Юрій Кормишкін був обраний депутатом Миколаївської обласної ради 8-го скликання в листопаді 2020 року від партії «Наш край».

Зазначимо, що на сесії облради в березні Миколаївська обласна рада підтримала дострокове припинення повноважень депутатки від партії «За майбутнє» Оксани Калюжної та Альони Карої.

Перша планувала скласти повноваження ще у грудні 2023 року, аргументуючи це тим, що планувала переїхати за кордон. Однак депутатський корпус вмовив її додатково обдумати своє рішення.

В березні 2023 року ще п‘ятеро депутатів Миколаївської обласної ради відмовилися від своїх мандатів.