Депутатка Миколаївської обласної ради від партії «За майбутнє» Оксана Калюжна заявила, що хоче скласти повноваження з причини переїзду за кордон.

З відповідною заявою вона виступила в ході онлайн-сесії Миколаївської обласної ради, пишуть «НикВести».

Під час засідання Оксана Калюжна звернулась до депутатського корпусу з проханням підтримати її пропозицію про складення мандату та «відпустити до дітей за кордон».

— Шановні колеги, шановний Антон Вікторович, я написала заяву про складання повноважень. Будь ласка, відпустіть! Маю за намір їхати до дітей за кордон, — звернулась Оксана Калюжна.

На це голова Миколаївської облради Антон Табунщик відповів, що попередньо спілкувався з депутаткою, аби впевнитись, чи остаточне її рішення.

Після цього депутат від «Пропозиції» Олександр Мосін звернувся до неї з пропозицією не голосувати за дане рішення, а дати можливість ще раз це обдумати та почекати до наступної сесії.

— Ми з вами не перший рік знайомі. Будь-яке рішення потребують часу, щоб обдумати. Може, ми зареєструємо вашу заяву, а проголосуємо вже на наступній сесії. І ви за цей час ще раз зважите своє рішення або якісь зміни у вас відбудуться. Особисто з вами знайомий, поважаю вашу думку. Не хотілося б вас втрачати, — сказав Олександр Мосін.

В свою чергу, депутат Юрій Кормишкін висловив своїй колезі вдячність за її рішення та підтримав його, пояснюючи це тим, що депутати мають жити та працювати в Україні, аби підтримувати регіон.

— Я хотів би подякувати нашій колезі за таке рішення, що вона хоче припинити повноваження депутата облради у звʼязку з переїздом. Я декілька сесій назад пропонував тим депутатам, які не живуть на території України, вони мають написали заяву і не бути депутатом обласної ради. Треба жити і підтримувати нашу Миколаївську область, будучи тут. Я поважаю таке рішення, і вважаю, що воно правильне, я буду голосувати за, — сказав Юрій Кормишкін.

В ході голосування рішення не було прийнято через недостатню кількість голосів — 28 «за», 2 утримались. На це Антон Табунщик відповів, що впевнений в рішенні Оксани Калюжної відмовитись від мандату. Проте після вмовлянь жінка погодилась почекати до наступної сесії.

— Колеги, мені дуже приємно, що ви не хочете зі мною розлучатися. В мене ще є час до березня. Олександра Мосіна пропозицію пропоную підтримати. Зареєструйте сьогодні, а проголосуємо на наступній сесії. Так можна?, — спитала Оксана Калюжна. — Так, рішення не прийнято, ми працюємо виключно в юридичній площині, — відповів Антон Табунщик. — Тоді так. Дякую! — сказала депутатка.

Нагадаємо, Оксана Калюжна була обрана депутатом Миколаївської обласної ради в 2020 році.

В березні 2023 року ще п‘ятеро депутатів Миколаївської обласної ради відмовилися від своїх мандатів.