Депутатка партії «За майбутнє» Оксана Калюжна, фото з соціальних мереж

Миколаївська обласна рада підтримала дострокове припинення повноважень депутатки від партії «За майбутнє» Оксани Калюжної.

Рішення в ході позачергової сесії у четвер, 14 березня, підтримали 38 депутатів обласної ради, пишуть «НикВести».

Заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик повідомив, що сама фракція продовжує залишатися повноважною.

— Згідно діючого законодавства, списки по кандидатам в депутати від політичної сили підтягуються в залежності від сектору, де були обрані: або це був округ, або загальний список, — сказав Антон Табунщик.

В свою чергу, Оксана Калюжна подякувала депутатам за плідну співпрацю та повідомила, що не планує покидати Україну, але хоче мати можливість перетинати кордон за потреби.

— Шановні колеги, я дуже вдячна, що ви підтримали моє особисте бажання. Я вдячна за співпрацю, за знайомство, за досвід. Ми дуже плідно працювали, але, на жаль, війна внесла багато корективів. Я кожному з вас бажаю успіхів в роботі, скорішої перемоги України, міцного здоровʼя, благополуччя вашим сімʼям. Завжди буду рада далі спілкуватись. Я не покидаю кордон, мені треба просто мати можливість перетинати його за потреби, — сказала Оксана Калюжна.

Зазначимо, що депутатка планувала скласти повноваження ще у грудні 2023 року, аргументуючи це тим, що планувала переїхати за кордон. Однак депутатський корпус вмовив її додатково обдумати своє рішення.

Нагадаємо, Оксана Калюжна була обрана депутатом Миколаївської обласної ради в 2020 році.

В березні 2023 року ще п‘ятеро депутатів Миколаївської обласної ради відмовилися від своїх мандатів.