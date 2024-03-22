Війська РФ, фото: Getty Images

Російська армія створює нове угрупування у понад 100 тисяч військових. Є вірогідність того, що цього літа угрупування залучать до нової спроби наступу на одному із напрямків.

Про це в ефірі телемарафону розповів командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

«Можливо, вони будуть поповнювати ним свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але є така вірогідність, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному із напрямків», — сказав Олександр Павлюк.

Наразі українські війська роблять усе можливе, щоб нанести противнику такі втрати, щоб усі ресурси, які формує окупант, були залучені в боях до часу можливої нової спроби наступу. Фактичне завдання — завадити росіянам піти у наступ.

Відомо також, що російські війська сформували річкову флотилію на Дніпрі і бригаду катерів у її складі. Спочатку про це 20 березня повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на колегії міноборони Росії. Пізніше в Інституті вивчення війни (ISW) у своєму аналітичному звіті наголосили, що російські військові офіційні особи це підтвердили вперше.

В ISW вважають, що Дніпровська річкова флотилія буде розгорнута разом у Херсонській області та, ймовірно, діятиме проти українського плацдарму на лівобережжі та проти рейдів ЗСУ через річку. Припускають, що росіяни можуть використати її для підтримки російських рейдів через річку та висадки російських військ на контрольованому Україною правому березі Дніпра.

При цьому, чисельність і рівень оснащення Дніпровської річкової флотилії складно оцінити для аналітиків ISW. Та вони вважають малоймовірним той факт, що станом на зараз вона має ресурси, необхідні для повторної окупації Херсонщини.

При цьому в ISW зазначили, що присутність нового формування в цьому районі таки може змусити Україну направити війська та дефіцитну техніку на ділянку фронту, яка «була відносно неактивною з листопада 2022 року».

Нагадаємо, у ніч на 22 березня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури. Обстрілів зазнав обʼєкт енергетичної інфраструктури на Миколаївщині, повідомили в ОВА. Ворожа атака сталась о 05:10. Постраждалих на місці удару немає.

Загалом російська армія атакувала Україну 151 засобами повітряного нападу. Сили оборони знищили 92 цілі.