Ілюстративне фото, ДСНС України у Миколаївській області

У ніч на 22 березня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Обстрілів зазнав обʼєкт енергетичної інфраструктури на Миколаївщині, повідомили в ОВА. Ворожа атака сталась о 05:10. Наслідки щодо пошкоджень уточнюються. Постраждалих на місці удару немає.

Водночас обстрілів зазнав Харків: там зафіксоване влучання в обʼєкти критичної інфраструктури, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його словами, окупанти здійснили понад 15 ударів по обʼєктах енергетики. Харків фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють.

О 5:10 ранку внаслідок російських обстрілів відключилася зовнішня повітряна лінія «Дніпровська», що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України, повідомили в «Енергоатомі».

Наразі електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі, яка нещодавно була відремонтована українськими енергетиками. Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації, попередили в «Енергоатомі». Якщо відключиться остання лінія звʼязку, ЗАЕС опиниться в блекауті.

Вибухи пролунали і в Івано-Франківській області, яку росіяни атакували і «шахедами», і ракетами. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури.

За попередньою інформацією ОВА, постраждала одна людина. Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано. На місці влучання працюють рятувальники.

Зранку росіяни влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі. В «Укргідроенерго» стверджують, що окупанти намагаються створити нову екологічну катастрофу, вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині.

Росіяни також завдали 12 ракетних ударів по місту Запоріжжя, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. За попередніми даними, 7 будинків зруйновано, 35 — пошкоджено. Є поранені, їхня кількість уточнюється, повідомили в ОВА.

У Дніпропетровській області пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. повідомили в ОВА. Від вибухової хвилі побиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом та водопостачанням. Будуть введені графіки відключень.

У Полтавській області уламками пошкоджено покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі, кажуть в ОВА. Мобільні вогневі групи відпрацювали по повітряних цілях у Кременчуцькому районі. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Влада області застосувала превентивні вимкнення підстанцій та ввела графік аварійних відключень на всі 10 черг. Ситуація під контролем, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, запевняють в ОВА.

Окрім того, тимчасово введені графіки аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів Сумщини. Працюють «Пункти незламності». Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури в Стрийському районі Львівщини, повідомив керівник ОВА Максим Козицький.. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Інформації про постраждалих поки не надходило, повідомили в ОВА.

У Вінницькій ОВА повідомили, що ворог застосував гібридну тактику безпілотників і крилатих ракет. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури на території області.

В Одесі вслід за Дніпропетровською та Донецькою областю також відбуваються стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, під час ранкових обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.