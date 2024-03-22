Пуск ракети. Ілюстраційне зображення з відкритих джерел

Протягом ночі з 21 на 22 березня російські війська запустили по Україні понад 60 ударних безпілотників «Шахед» та майже 90 ракет різних типів.

Про це у соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський.

Росіяни били переважно по об’єктах енергоінфраструктури. Однак є і влучання у житлові будинки та навіть тролейбус з людьми.

— Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору, — зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що у всіх містах, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. Рятувальники, енергетики, обласна та місцева влада, поліцейські, комунальні підприємства допомагають людям. Триває відновлення постачання електрики.

Володимир Зеленський закликав партнерів швидше надати Україні військову допомогу та додаткові системи ППО.

— У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У «шахедів» немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи «Петріот» повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви, — сказав він.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 22 березня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Під час ранкових обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Також о 05:10 в Миколаївській області внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав обʼєкт енергетичної інфраструктури. Детальна інформація уточнюється. Постраждалих немає.