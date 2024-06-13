Нікол Пашинян. Фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна вийде з Організації договору про колективну безпеку, військового альянсу, який фактично контролює Росія

Про це Нікол Пашинян заявив під час виступу в парламенті 12 червня, пише Радіо Азатутюн.

На запитання щодо можливості виходу з ОДКБ Пашинян сказав, що деякі його члени не виконали договірних зобов'язань і «спланували війну проти нас разом з Азербайджаном».

«Ми вийдемо (з ОДКБ, — прим.), ми ухвалимо рішення», — додав прем'єр Вірменії.

Він також додав, що Єреван не має наміру повертатися до ОДКБ.

Думаєте, повернемося назад? Ні, іншого шляху нема. Не турбуйтеся, тому не повернемося», — сказав Нікол Пашинян.

Нагадаємо, як міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що Єреван розглядає можливість подати заявку на членство в Євросоюзі та прагне налагодити тісніші зв'язки із Заходом.