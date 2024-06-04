Президент США Джо Байден / Фото з відкритих джерел

Президент США Джо Байден заявив, що мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну; на його думку, членство в НАТО для цього не є необхідним.

Про це він сказав в інтерв’ю TIME, інформує «Європейська правда».

Джо Байден відповідав на запитання про те, яким він бачить мир в Україні після російсько-української війни.

«Мир виглядає як гарантування того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир», — зазначив президент США.

Також він додав, що це не означає членсво в НАТО.

«Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але я був тим, хто говорив, що я не готовий підтримати НАТОвізацію України», — заявив Джо Байден.

Він пригадав часи, коли відвідував Україну на посадах сенатора і віцепрезидента: «Там була значна корупція. Це була обставина, яка дійсно все обтяжувала».

Однак він наголосив, що Захід не повинен дозволити падіння України, оскільки це означатиме нестабільність для всіх країн вздовж кордону Росії, Балкан і Білорусі.

Джо Байден також заперечив тезу, що НАТО стоїть на слизькому шляху до війни з Росією, допомагаючи Україні.

«Ні, ми стоятимемо на слизькому шляху до війни, якщо ми нічого не зробимо для України», — сказав він.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав «гарною справою» для Альянсу і для США підтримати Україну, а також на певному етапі запросити її стати повноцінним членом НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що вступ України в НАТО до завершення війни з Росією неможливий, але розпочати процедуру можна навіть на етапі протистояння агресору.