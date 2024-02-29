Кирило Буданов на форумі «Україна 2024». Фото: Євген Малолєтка/The Associated Press

Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов прокоментував звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройними силами.

Свою думку він висловив в інтерв’ю СBС News.

Відповідаючи на питання про очевидний розбіжності між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним, Кирило Буданов сказав, що між чоловіками навряд чи можуть бути особисті розбіжності, коли один з них «прямо підлеглий іншому».

Він також натякнув, що Володимир Зеленський прийняв правильне рішення, змінивши Валерія Залужного, пише СBС News.

— Якщо все добре і все чудово, і все робиться правильно, то чому ми опинилися в такій ситуації? — сказав Кирило Буданов.

Нагадаємо, 8 лютого Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає правильним рішення щодо зміни керівництва Збройних Сил України.

На пресконференції 25 лютого Володимир Зеленський не став відповідати журналістам на питання, чому звільнив Валерія Залужного, назвавши це «внутрішнім моментом».