Дпутат Миколаївської міської ради VIIІ скликання Максим Невінчанний. Архівне фото: «НикВести»

Депутата Миколаївської міської ради VIIІ скликання Максима Невінчанного, який проживає та працює на території Росії, планують лишити мандату через несплату аліментів.

Про це йшла мова у понеділок, 26 лютого, під час засідання комісії з питань законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, пишуть «НикВести».

Як відомо, депутат Миколаївської міської ради Максим Невінчанний був обраний від уже забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя». З початку повномасштабного вторгнення він виїхав з України та почав активно критикувати владу у соцмережах. Також він з’явився в російському медіапросторі як представник руху колаборанта Віктора Медведчука «Другая Украина».

В проекті рішення про дострокове припинення повноважень депутата розробленому юридичним департаментом, зазначено, що з даною пропозицією виступив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

— Рішення стосується припинення повноважень зрадника, який колись був депутатом Миколаївської міської ради і зараз він є по суті особою, яка працює і проживає в країні-агресора. Тобто реально він зрадник України і зрадник Миколаївської громади, — пояснила голова комісії та депутатка Миколаївської міськради Олена Кісельова.

Проєкт рішення базується на чинному законодавстві України, зокрема, законі «Про статус депутатів місцевих рад». Згідно з цим законом, повноваження можуть бути припинені у зв'язку з несплатою аліментів на утримання дитини, що призвело до значної заборгованості.

— За дорученням департамент опрацював юридичні підстави щодо припинення повноважень депутата Миколаївської міської ради Максима Невінчанного. З тих переліків підстав, які визначені в законі, що надають міській раді припинити повноваження депутата, ми з відкритих даних встановили таку підставу. Максим Невінчанний не сплачував аліменти щодо утримання дитини і це призвело до заборгованості в сукупному розмірі яка перевищує суму відповідних платежів за 12 місяців з дня пред'явлення виконавчого документа. З відкритої інформації ми бачимо, що з 2017 року є рішення суду про стягнення аліментів, а також є розрахунок заборгованості більше ніж на два роки несплати, – повідомив директор юридичного департаменту Євген Юзвак.

Проект рішення про дострокове припинення повноважень депутата Проект рішення про дострокове припинення повноважень депутата

Комісія підтримала даний проект рішення, його винесуть на засідання сесії Миколаївської міської ради.

Як відомо, Максима Невінчанного у 2020 році було обрано депутатом Миколаївської міськради від партії «Опозиційна платформа - За життя» за квотою Віктора Медведчука. Він очолював територіальне відділення громадської організації «Український вибір» кума російського президента та був депутатом облради від «Опозиційного блоку» (2015 – 2020). У 2016 році Міністерство внутрішніх справ ініціювало заборону в Україні діяльності громадського об'єднання «Український вибір», ініціатором створення якого є Віктор Медведчук, стверджуючи, що це сепаратистська організація. Віктор Медведчук є кумом Президента РФ Володимира Путіна.

У травні 2021 року Максим Невінчанний на сесії міськради Миколаєва виступив на захист Віктора Медведчука. Максим Невінчаний заявив, що кримінальна справа, відкрита стосовно Віктора Медведчука, є політичною. Тоді він висловив думку, що президент Володимир Зеленський переслідує опонентів.

У березні 2021 року співробітники Служби безпеки України провели обшук за місцем проживання керівника громадської організації «Український вибір» у Миколаївській області, депутата «ОПЗЖ» Максима Невінчаного.

У 2019 році СБУ обшукувала Максима Невінчанного та його помічницю Наталю Хорошевську через публікації в соцмережах карти України із зображеними на ній Кримом у кольорах російського прапора та Донбасу із символікою незаконних формувань «ДНР» та «ЛНР».

28 лютого 2022 року Максима Невінчанного виключили із фракції «ОПЗЖ» у міськраді Миколаєва.