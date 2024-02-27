Депутата Миколаївської міської ради VIIІ скликання Максима Невінчанного, який проживає та працює на території Росії, планують лишити мандату через несплату аліментів.
Про це йшла мова у понеділок, 26 лютого, під час засідання комісії з питань законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, пишуть «НикВести».
Як відомо, депутат Миколаївської міської ради Максим Невінчанний був обраний від уже забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя». З початку повномасштабного вторгнення він виїхав з України та почав активно критикувати владу у соцмережах. Також він з’явився в російському медіапросторі як представник руху колаборанта Віктора Медведчука «Другая Украина».
В проекті рішення про дострокове припинення повноважень депутата розробленому юридичним департаментом, зазначено, що з даною пропозицією виступив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
— Рішення стосується припинення повноважень зрадника, який колись був депутатом Миколаївської міської ради і зараз він є по суті особою, яка працює і проживає в країні-агресора. Тобто реально він зрадник України і зрадник Миколаївської громади, — пояснила голова комісії та депутатка Миколаївської міськради Олена Кісельова.
Проєкт рішення базується на чинному законодавстві України, зокрема, законі «Про статус депутатів місцевих рад». Згідно з цим законом, повноваження можуть бути припинені у зв'язку з несплатою аліментів на утримання дитини, що призвело до значної заборгованості.
— За дорученням департамент опрацював юридичні підстави щодо припинення повноважень депутата Миколаївської міської ради Максима Невінчанного. З тих переліків підстав, які визначені в законі, що надають міській раді припинити повноваження депутата, ми з відкритих даних встановили таку підставу. Максим Невінчанний не сплачував аліменти щодо утримання дитини і це призвело до заборгованості в сукупному розмірі яка перевищує суму відповідних платежів за 12 місяців з дня пред'явлення виконавчого документа. З відкритої інформації ми бачимо, що з 2017 року є рішення суду про стягнення аліментів, а також є розрахунок заборгованості більше ніж на два роки несплати, – повідомив директор юридичного департаменту Євген Юзвак.
Комісія підтримала даний проект рішення, його винесуть на засідання сесії Миколаївської міської ради.
Як відомо, Максима Невінчанного у 2020 році було обрано депутатом Миколаївської міськради від партії «Опозиційна платформа - За життя» за квотою Віктора Медведчука. Він очолював територіальне відділення громадської організації «Український вибір» кума російського президента та був депутатом облради від «Опозиційного блоку» (2015 – 2020). У 2016 році Міністерство внутрішніх справ ініціювало заборону в Україні діяльності громадського об'єднання «Український вибір», ініціатором створення якого є Віктор Медведчук, стверджуючи, що це сепаратистська організація. Віктор Медведчук є кумом Президента РФ Володимира Путіна.
У травні 2021 року Максим Невінчанний на сесії міськради Миколаєва виступив на захист Віктора Медведчука. Максим Невінчаний заявив, що кримінальна справа, відкрита стосовно Віктора Медведчука, є політичною. Тоді він висловив думку, що президент Володимир Зеленський переслідує опонентів.
У березні 2021 року співробітники Служби безпеки України провели обшук за місцем проживання керівника громадської організації «Український вибір» у Миколаївській області, депутата «ОПЗЖ» Максима Невінчаного.
У 2019 році СБУ обшукувала Максима Невінчанного та його помічницю Наталю Хорошевську через публікації в соцмережах карти України із зображеними на ній Кримом у кольорах російського прапора та Донбасу із символікою незаконних формувань «ДНР» та «ЛНР».
28 лютого 2022 року Максима Невінчанного виключили із фракції «ОПЗЖ» у міськраді Миколаєва.
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Депутата Миколаївської міської ради VIIІ скликання Максима Невінчанного, який проживає та працює на території Росії, планують лишити мандату через несплату аліментів.
Про це йшла мова у понеділок, 26 лютого, під час засідання комісії з питань законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, пишуть «НикВести».
Як відомо, депутат Миколаївської міської ради Максим Невінчанний був обраний від уже забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя». З початку повномасштабного вторгнення він виїхав з України та почав активно критикувати владу у соцмережах. Також він з’явився в російському медіапросторі як представник руху колаборанта Віктора Медведчука «Другая Украина».
В проекті рішення про дострокове припинення повноважень депутата розробленому юридичним департаментом, зазначено, що з даною пропозицією виступив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
— Рішення стосується припинення повноважень зрадника, який колись був депутатом Миколаївської міської ради і зараз він є по суті особою, яка працює і проживає в країні-агресора. Тобто реально він зрадник України і зрадник Миколаївської громади, — пояснила голова комісії та депутатка Миколаївської міськради Олена Кісельова.
Проєкт рішення базується на чинному законодавстві України, зокрема, законі «Про статус депутатів місцевих рад». Згідно з цим законом, повноваження можуть бути припинені у зв'язку з несплатою аліментів на утримання дитини, що призвело до значної заборгованості.
— За дорученням департамент опрацював юридичні підстави щодо припинення повноважень депутата Миколаївської міської ради Максима Невінчанного. З тих переліків підстав, які визначені в законі, що надають міській раді припинити повноваження депутата, ми з відкритих даних встановили таку підставу. Максим Невінчанний не сплачував аліменти щодо утримання дитини і це призвело до заборгованості в сукупному розмірі яка перевищує суму відповідних платежів за 12 місяців з дня пред'явлення виконавчого документа. З відкритої інформації ми бачимо, що з 2017 року є рішення суду про стягнення аліментів, а також є розрахунок заборгованості більше ніж на два роки несплати, – повідомив директор юридичного департаменту Євген Юзвак.
Комісія підтримала даний проект рішення, його винесуть на засідання сесії Миколаївської міської ради.
Як відомо, Максима Невінчанного у 2020 році було обрано депутатом Миколаївської міськради від партії «Опозиційна платформа - За життя» за квотою Віктора Медведчука. Він очолював територіальне відділення громадської організації «Український вибір» кума російського президента та був депутатом облради від «Опозиційного блоку» (2015 – 2020). У 2016 році Міністерство внутрішніх справ ініціювало заборону в Україні діяльності громадського об'єднання «Український вибір», ініціатором створення якого є Віктор Медведчук, стверджуючи, що це сепаратистська організація. Віктор Медведчук є кумом Президента РФ Володимира Путіна.
У травні 2021 року Максим Невінчанний на сесії міськради Миколаєва виступив на захист Віктора Медведчука. Максим Невінчаний заявив, що кримінальна справа, відкрита стосовно Віктора Медведчука, є політичною. Тоді він висловив думку, що президент Володимир Зеленський переслідує опонентів.
У березні 2021 року співробітники Служби безпеки України провели обшук за місцем проживання керівника громадської організації «Український вибір» у Миколаївській області, депутата «ОПЗЖ» Максима Невінчаного.
У 2019 році СБУ обшукувала Максима Невінчанного та його помічницю Наталю Хорошевську через публікації в соцмережах карти України із зображеними на ній Кримом у кольорах російського прапора та Донбасу із символікою незаконних формувань «ДНР» та «ЛНР».
28 лютого 2022 року Максима Невінчанного виключили із фракції «ОПЗЖ» у міськраді Миколаєва.