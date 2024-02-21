Президент Польщі Анджей Дуда, фото з відкритих джерел

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що «проблема з українським продовольством існувала від самого початку». І додав, що вона почалася через російську агресію проти України.

Про це польський лідер сказав в інтервʼю «Українському радіо».

«Фермери бояться величезного напливу української сільськогосподарської продукції на ринки країн ЄС. Вони вважають, що це треба контролювати, тому що вони бояться за своє існування. Вони вимагають, щоб ЄС на рівні Брюсселя врегулював це питання», — сказав Анджей Дуда.

За його словами, переговори з цього приводу зараз тривають.

«Пам'ятаймо, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникло б взагалі», — сказав президент Польщі.

Також Анджей Дуда сказав, що блокування кордону — це не рішення польського уряду, а фермерів. Польський лідер сподівається, що ситуація буде розв’язана шляхом переговорів. Також у Дуди запитали й про розсипане на дорозі українське зерно. На це він відповів так:

«Мені шкода, що виникли такі ситуації, але, з іншого боку, прошу також пам'ятати, що Польща — це демократична країна, де право на протест просто існує і воно гарантоване Конституцією», — сказав Анджей Дуда.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.