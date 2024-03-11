Колишнього речника МЗС Олега Ніколенко призначили на посаду генконсула України в Торонто, США.

Про це Олег Ніколенко написав у своєму Facebook.

«Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати Перемогу», - написав політик, повідомивши про призначення.

Олег Ніколенко також подякував міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі та президенту України Володимиру Зеленському за довіру.

Зазначимо, що Олег Ніколенко пробув на посаді спікера Міністерства закордонних справ більше трьох років.

Нагадаємо, як на початку лютого Валерія Залужного звільнили з посади Головнокомандувача Збройних Сил України. Трохи пізніше Володимир Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії.