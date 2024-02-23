Кім Чен Ин та Володимир Путін перед початком переговорів, 13 вересня 2023 року. Фото: Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool

Північна Корея поставила в Росію вже півтора мільйони артилерійських боєприпасів 70-80-х років.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

— На сьогодні, якщо взяти наявні статистичні дані, росіяни з КНДР уже завезли півтора мільйона боєприпасів. Але ці боєприпаси з 70-х, 80-х років. Там половина не спрацьовує, а решта потребують перед тим, як його застосовувати, або відновлення, або перевірки. В чому тут вигода для Північної Кореї? Вона віддає старе, просить наростити виробництво у себе і просить взамін певні технології, зокрема ракетні, технології для виготовлення підводних човнів, для того, щоб розвивати свій оборонно-промисловий комплекс, — сказав Вадим Скібіцький.

Також у ГУР підтвердили використання росіянами північнокорейських ракет по Україні, зазначивши, що ця балістична ракета несе великий заряд (понад пів тонни).

— Дуже складно виявити, що саме запускають: КН-23 чи це «Іскандер», але, тим не менш, характеристики балістичні. Єдине, що ми чітко знаємо, що за розмірами ракети різні. І по-друге, корейська ракета новіша в розробці, тому що, найімовірніше, за основу було взято російську розробку «Іскандер», — пояснив він.

За оцінкою ГУР, росіяни пообіцяли надати певні додаткові технології для того, щоб КНДР удосконалювала своє озброєння.

— Але це ще раз підтверджує, що в РФ недостатньо виробничих потужностей для швидкого потужного нарощування виробництва ракетного зброєю. Якби це було так, вони не зверталися б до Північної Кореї, — додав Вадим Скібіцький.

Раніше повідомлялося, що дві з п’яти ракет, випущених вранці 7 лютого по Харкову, були вироблені в Північній Кореї.

Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які та використовує проти України.