Джафранко Фіні. Фото: open.online

Ексміністра закордонних справ Італії Джанфранко Фіні засудили на два роки і вісім місяців ув’язнення за участь у продажу квартири в Монте-Карло, успадкованої його партією.

Про це пише Укрінформ з посиланням на європейські ЗМІ.

Джанфранко Фіні висунули обвинувачення, зокрема у відмиванні грошей, у зв'язку з продажем у 2015 році квартири за 1,36 мільйона євро (майже 1,5 мільйона євро за поточним курсом).

Нерухомість була залишена Національному альянсу у спадок графинею та продана батькові партнерки Джанфранко Фіні за 300 тисяч євро у 2008 році. Розслідування у справі про шахрайство щодо цієї транзакції було закрито. Але 2017 року після другого продажу квартири порушили нову справу.

Після ухвалення вироку ексміністр заявив журналістам, що його виправдали у справі відмивання грошей, але засудили за надання дозволу на продаж. Партнерка Джанфранко Фіні, її батько та брат також були визнані винними за участь у схемі й засуджені до п’яти-шести років ув’язнення.

Вироки до трьох років в Італії зазвичай не призводять до ув’язнення, зауважує AP.

Джанфранко Фіні очолював МЗС в уряді Берлусконі протягом 2004-2006 років.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики й продовольства Миколі Сольському у вигляді арешту із альтернативою застави у 75,7 мільйонів гривень.

Незабаром за Миколу Сольського внесли заставу в понад 75 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, 23 квітня у НАБУ заявили, що правоохоронці викрили чинного міністра на заволодінні держземлею на 291 мільйон гривень та на спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень.

Микола Сольський, коментуючи вручену йому підозру, зазначив, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і не був ні міністром аграрної політики та продовольства, ні головою Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

Він заявив, що спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і що, як йому відомо, наразі низка рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ.