Микола Сольський. Фото: Latifundist.com

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики й продовольства Миколі Сольському у вигляді арешту із альтернативою застави у 75,7 мільйонів гривень.

Про це заявив слідчий суддя ВАКС, передає кореспондент Укрінформу.

Строк дії ухвали у частині застосування запобіжного заходу — 60 днів до 24 червня 2024 року включно.

У разі внесення застави на міністра буде покладена низка обов’язків, серед яких: прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі Києва без дозволу прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками і іншими підозрюваними у цій справі.

Після внесення застави Миколі Сольському потрібно буде здати на зберігання до відповідних органів держвлади свій паспорт для виїзду за кордон і інші документи, що дають право на виїзд з України, носити електронний засіб контролю.

Клопотання сторони обвинувачення було задоволено частково — Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила арештувати Миколу Сольського і визначити йому заставу у розмірі 200 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, 23 квітня у НАБУ заявили, що правоохоронці викрили чинного міністра на заволодінні держземлею на 291 мільйон гривень та на спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень.

Микола Сольський, коментуючи вручену йому підозру, зазначив, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і не був ні міністром аграрної політики та продовольства, ні головою Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

Він заявив, що спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і що, як йому відомо, наразі низка рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ.

Нагадаємо, що колишній депутат Затоківської селищної ради, що на Одещині привласнив 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря.