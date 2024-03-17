Міністр оборони Британії Грант Шеппс / Фото з відкритих джерел

Міністр оборони Британії Грант Шеппс під час візиту до України скасував поїздку до Одеси після попередження від британської розвідки щодо того, що росіянам стало відомо про його плани поїздки.

Про це пише The Guardian.

За даними видання, коли Грант Шеппс летів до Польщі з авіабази «Нортолт», йому повідомили, що 6 березня під час візиту до Одеси кортеж президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса ледве уникнув ракетного удару з боку РФ. Тоді внаслідок вибухів загинули п’ятеро людей. Ця новина підвищила рівень загрози безпеці Гранта Шеппса зі значного до критичного.

Міністр оборони Британії разом із невеликою групою британських офіційних осіб нічним поїздом із Польщі прибув до Києва 7 березня для переговорів із Зеленським та членами уряду України.

«Путін показав себе безрозсудним, безжальним і необачним. Він наблизився до вбивства двох західних лідерів, неважливо, чи було це навмисно, чи випадково. Що, до біса, він творить, і якого біса Захід дозволяє йому робити такі речі?», — заявив Грант Шеппс після поїздки.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня на Одещині майже три години тривала робота ППО. В Одеському районі російські ударні безпілотники пошкодили два законсервовані агропідприємства.