Біженці у пункті прийому в Норвегії / Фото: Getty Images

Уряд Німеччини не підштовхуватиме українців, які мають тимчасовий захист в країні, до повернення на Батьківщину.

Про це заявила міністерка розвитку у федеральному уряді Німеччини Свенья Шульце, повідомляє Spiegel.

За її словами, Німеччина не планує заохочувати українців до повернення додому.

«Це залишається індивідуальним рішенням українців, які знайшли у нас прихисток, чи хочуть вони повертатися на Батьківщину. Німеччина не здійснює ніякого тиску і не виплачує заохочень для повернення», — пояснила Свенья Шульце.

Зараз в Україні відчувається дефіцит кадрів. Це, на думку міністерки, могло б посприяти розвʼязанню проблеми. Водночас ще однією проблемою є визнання в Україні отриманої за кордоном нової кваліфікації.

Нагадаємо, дослідження Oslo Met, що відстежує думку українських біженців про життя у Норвегії свідчить, що кожен третій український біженець у Норвегії вже визначився, що не повернеться в Україну.

Нещодавно Комісія з питань міграції Парламентської асамблеї Ради Європи звернулася до європейських держав із закликом продовжити термін тимчасового захисту, який був наданий раніше, або знайти нові шляхи для законного перебування біженців з України на територіях цих країн.

Нагадаємо, що Польща обіцяє давати тимчасовий захист українським біженцям без паспорта. Країна продовжила захист, який наразі діє до 30 червня.

В свою чергу Ірландія різко скорочує виплати для українських біженців, які проживають у державному житлі.