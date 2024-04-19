Валерій Оніфрієнко, фото з відкритих джерел

Позбавлений повноважень міський голова Южноукраїнська Валерій Онуфрієнко поновився на посаді.

Про це свідчать дані, внесені в державний реєстр 16 квітня, пишуть «НикВести».

Перед цим, 15 квітня, секретар міськради, що виконував обов'язки міського голови, підписав розпорядження про їх припинення, а сам Валерій Онуфрієнко своїм розпорядженням поновив себе на посаді мера.

«Керуючись п.п.19, 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра.і.ні», згідно з рішенням МиколаЇвського окружного адміністративного суду від 19.12.2023 № 400/3475/22 продовжую виконувати обов'язки міського голови з 16.04.2024 року», — йдеться в розпорядженні, підписаному Валерієм Онуфрієнком.

Заява про припинення повноважень в.о. міського голови Дениса Кравченка Роспорядження про продовження повноважень на посаді мера Валерія Онуфрієнка

Поновленню міського голови на посаді передувало нещодавнє рішення П’ятого апеляційного адміністративного суду, який закрив апеляційні оскарження в справі Валерія Онуфрієнка.

Під час розгляду даного питання на засіданні депутатської комісії Южноукраїнської міської ради йшлося про те, що суд лише скасував рішення депутатів про припинення повноважень, а не поновив його на посаді мера.

Зокрема на засіданні також була озвучена позиція державного реєстратора, який зазначив, що повернутись до виконання повноважень лише на підставі рішення суду неможливо, має бути винесене рішення Южноукраїнської міської ради.

На останній сесії міської ради юристка пояснила, що в рішенні суду немає чітких розʼяснень щодо повернення міського голови на посаду. Для цього сам Валерій Онуфрієнко мав звернутись до органа, аби отримати роз'яснення щодо подальших дій у рамках закону.

— Він зацікавлена особа в вирішенні цього питання. Він міг звернутися до суду щодо роз'яснення виконання цього рішення. Оскільки, відповідно до законодавства, орган, який вирішує судовий спір, і в нашому випадку це — адміністративний суд, мав вирішити питання щодо поновлення його на посаді. Питання було вирішене не зрозуміло. Найоб'єктивнішим і розумним рішенням в цьому випадку буде звернутися до суду за наданням роз'яснення, — сказала під час виступу юристка.

Наступна сесія Южноукраїнської міської ради має відбутись у четвер, 25 квітня.

Відставка Валерія Онуфрієнка

27 квітня на сайті Южноукраїнської міськради з'явився проект рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Валерія Онуфрієнка. Проект рішення про дострокове припинення повноважень ініціювала голова комісії з питань етики та законності депутат від «Європейської солідарності» Олена Петрина.

У записці пояснення до документу вона стверджувала, що мер Южноукраїнська неодноразово порушував законодавство і навіть побив свою заступницю Марію Дроздову. Южноукраїнська газета «Контакт» також повідомила, що через цей випадок мера позбавили права носити зброю, яку йому видали на час дії військового стану.

Пізніше йому повідомили про підозру у скоєнні злочину.

16 червня депутати Південноукраїнської міської ради визнали незадовільною роботу мера Валерія Онуфрієнка та достроково припинили його повноваження.

Мером Валерій Онуфрієнко став у листопаді 2020 року. Він балотувався від «Слуги народу» та переміг із відривом у 1% голосів.