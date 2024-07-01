Джо Байден / Фото з відкритих джерел

72% американських виборців після президентських дебатів вважають, що когнітивне й ментальне здоров’я Джо Байдена не перебуває на рівні, який дозволив би йому працювати на посаді президента США.

Про це свідчить опубліковане в неділю, 30 червня, опитування CBS News.

Якщо на початку червня 2024 року в когнітивному здоров’ї Байдена висловлювали сумніви 65% респондентів, то після дебатів їхня кількість зросла на сім відсоткових пунктів.

У випадку найбільш імовірного кандидата від Республіканської партії, експрезидента Дональда Трампа, в його здатність перебувати на найвищій посаді у США вірять 50% респондентів, не вірять — 49%.

Також після дебатів зросла кількість виборців, які вважають, що Байден не повинен балотуватись у президенти — з 63% до 72%.

Цей показник зріс і серед виборців Демократичної партії — з 36% до 46%. Тим не менш, 55% останніх переконані, що Байден повинен залишатись кандидатом у президенти від їхньої політсили (проти — 45%).

Водночас відносна більшість виборців вважає, що саме чинний президент США, а не колишній, під час дебатів говорив правду (40% проти 32%).

Опитування CBS News охопило вибірку з 1130 зареєстрованих виборців і відбулось 28-29 червня, похибка становить приблизно 4,2 відсоткових пункта.

Нагадаємо, низка найбільших американських ЗМІ надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах США, із закликом провести дебати.

У США 27 червня пройшли перші теледебати чинного президента США Джо Байдена й ексглави Білого дому Дональда Трампа перед президентськими виборами 5 листопада.

Згодом редакційна колегія газети The New York Times закликала президента США Джо Байдена знятися з подальших передвиборчих змагань і передати своє місце більш «енергійному» кандидату від демократів. Редакція газети вважає, що що під час перших теледебатів Джозефа Байдена з його опонентом Дональдом Трампом, діючий президент був «тінню великого державного службовця».