Южноукраїнськ, фото: Олександр Жебет

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відхилив пропозицію про скасування перейменування міста Южноукраїнськ.

Про це йшла мова під час засідання комітету у понеділок, 10 червня, повідомляють «НикВести».

Як відомо, місто хочуть перейменувати на назву Гард. За словами голови підкомітету з питань деколонізації Романа Лозинського, до них раніше звертались представники органів місцевого самоврядування про те, аби скасувати пропозицію підкомітету про перейменування. Однак підкомітет дане звернення не підтримав.

Зазначимо, що аналогічна ситуація наразі і з перейменування міста Южне в Одеській області, яке хочуть перейменувати на Порт-Аненталь.

— З 9 членів нашої комісії 7 одноголосно проголосували проти скасування рішення комітету щодо перейменування Южного на Порт-Аненталь і Южноукраїнська на місто Гард. В нас діє закон про деколонізацію, в межах дії закону відповідні звернення міськими радами Южного та Южноукраїнська прийняті не були. Мери згаданих мною міст передали комітету листи. З повагою до місцевого самоврядування ми розглядаємо такі рішення, незважаючи на те, що ми не зобовʼязані і не повинні приймати відповідно до закону. Рішення щодо скасування перейменування Южного та Южноукраїнська підтримано підкомітетом не було, — розповів Роман Лозинський.

Рішення підкомітету підтримали 22 члени комітету, проголосувавши проти.

Перейменування Южноукраїнська

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня поточного року. Серед них і Южноукраїнськ.

Місто довго не могло визначитись з пропозиціями для перейменування. Місцеві депутати хотіли запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. Однак на засіданні сесії у грудні 2023 року їм не вистачило голосів.

25 вересня у Южноукраїнську провели голосування серед містян щодо нової назви міста.

Також в громаді в рамках деколонізації влада хоче перейменувати 129 обʼєктів, в назвах яких є символіка комуністичного тоталітарного режиму.

На засіданні в лютому 2024 року Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Гард.

Пізніше в травні народний депутат України Артем Чорноморов вніс на розгляд парламенту проект постанови щодо перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Південноукраїнськ.

Деколонізація на Миколаївщині

Через невідповідність стандартам державної мови перейменуванню підлягає також місто Первомайськ та 57 сіл.

У Первомайську вже провели громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. У опитування місцевих лідером був Ольвіополь.

В середині грудня 2023 року в Снігурівській громаді після громадських обговорень було сформовано остаточний перелік варіантів нових назв вулиць, які підлягають перейменуванню. Розпочався другий етап електронного голосування.

В рамках закону про деколонізацію у Снігурівській громаді перейменують 42 вулиці.

5 січня на сайті на офіційному сайті Баштанської міської територіальної громади розмістили опитування, в якому пропонують місцевим надати свою пропозицію щодо перейменування. Проте містяни негативно сприйняли можливе перейменування.

Доктор історичних наук та перший проректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр розкритикував рекомендації Інституту національної памʼяті щодо перейменування міста Баштанка.

Пізніше мер Баштанки Олександр Береговий заявив, що в Українському інституті національної памʼяті не побачили у назві символіку російської імперської політики.