Президент РФ Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

Російський лідер Володимир Путін заявив, що, оскільки 5-річний термін повноважень президента Володимира Зеленського закінчився, а нових виборів не проводять, то влада в Україні нібито має перейти в руки парламенту та його голови Руслана Стефанчука. Як доказ він навів спотворений зміст однієї зі статей української Конституції.

Про це він сказав журналістам у Ташкенті, повідомило російське видання «РИА Новости».

Володимир Путін зазначив, що це його «попередня оцінка» і «потрібно ще провести глибокий аналіз».

Однак він уже заявляє, що Конституція України передбачає продовження повноважень тільки Ради і спікера, про продовження повноважень президента там нібито нічого не сказано. Російський президент посилається на статтю 111 Основного закону України.

З іншого боку, продовжує глава Кремля, є закон України про воєнний стан, який забороняє проводити вибори президента під час воєнного стану в країні.«Але це не означає, що вони пролонгуються. І це проблема», підкреслив він.

«Але є стаття 111 Конституції України, яка говорить про те, що в цьому випадку повноваження верховної влади, фактично президентські повноваження, передаються спікеру парламенту», — сказав Володимир Путін.

Насправді ж стаття 111 Конституції України говорить зовсім про інше і каже наступне: «Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину».

Водночас у статті 112 Основного закону йдеться про таке: «У разі дострокового припинення повноважень Президента України … виконання обовʼязків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України».

Також у Конституції сказано: «Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України».

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

відставки;

неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

усунення з поста в порядку імпічменту;

смерті.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, що є низка причин, які унеможливлюють проведення виборів в військовий час. Серед них, наприклад, потреба в відповідних змінах у законодавстві й не тільки.

Нагадаємо, у жовтні минулого, 63,8% опитаних українців негативно поставилися би до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в країні до завершення війни, та тільки 15,1% громадян — позитивно, 21% — не визначилися.

Наприкінці серпня 2023 року, сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем зазначив, що попри війну, у 2024 році в Україні мають відбутися вибори.

Як раніше повідомлялось, Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься у президенти, якщо вибори відбудуться під час війни.

У лютому 2024 року переважна більшість українців (69%) вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.