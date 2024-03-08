Сейм Польщі. Фото: Pawel Supernak / EPA / ТАСС

Нижня палата польського парламенту закликала Єврокомісію запровадити обмеження щодо імпорту в ЄС сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

Відповідну резолюцію Сейм ухвалив у четвер 7 березня, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми закликаємо Єврокомісію внести пропозицію щодо запровадження санкцій у зв’язку з імпортом російського і білоруського продовольства і сільськогосподарської продукції до Євросоюзу», — йдеться в документі.

У резолюції зазначається, що імпорт продовольства і сільськогосподарської продукції з Росії і Білорусі продовжує приносити «величезні доходи» виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.

«Наш моральний обов’язок — зупинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню спроможності Росії та Білорусі продовжувати війну з Україною, особливо тому, що російський імпорт може включати зерно, вкрадене з окупованих територій України», — наголошується в документі.

Депутати вважають, що Росія продовжує реалізувати свою стратегію використання продуктів харчування як зброї, спричиняючи перебої в постачанні української сільськогосподарської продукції.

Водночас у Сеймі наголошують на вжитті заходів для захисту чутливих секторів ринку від надмірного імпорту з України і очікують, що Єврокомісія «терміново розпочне роботу, спрямовану на якнайшвидше повернення до застосування у торговельних відносинах з Україною виключно норм, що випливають з Угоди про асоціацію між ЄС та Україною».

У документі також ідеться про необхідність перевірки положень Європейської зеленої угоди.

Нагадаємо, уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку, оскільки вся російська сільськогосподарська продукція може бути замінена товарами з України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також хоче запровадити комплексні санкції ЄС щодо сільськогосподарської продукції з РФ та Білорусі.

У Литві також пропонують тимчасово заборонити ввезення та транзит сільськогосподарської продукції та кормів російського і білоруського виробництва.

Міністр торгівлі України Тарас Качка повідомив, що Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з ЄС, щоб розрядити політичну суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна.